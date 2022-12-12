В Казани определили участок под строительство крематория — проект представят на Инвестсовете РТ

В Казани был определен земельный участок под строительство крематория. В ближайшее время проект представят на Инвестиционном совете Татарстана. Об этом сообщила глава АИР Талия Минуллина во время совещания.

Ранее крематорий планировали разместить на территории похоронного комплекса «Курган».

Также на совещании были подняты вопросы о планировке будущего объекта, логистику и интеграцию с многофункциональным центром и цифровыми сервисами. Кроме того, участники обсудили финансово-экономическую модель проекта.

По словам представителя компании-инвестора, Татарстан — важный регион для возведения крематорий из-за недостаточной развитости этой услуги в ближайших регионах ПФО.

Ранее «КВ» сообщали, что проект похоронного дома площадью 1240 «квадратов» с одной кремационной печью прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Крематорий планируется построить на территории комплекса «Курган».