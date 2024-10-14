В Казани опровергли слухи о пожаре на полигоне «Химический»

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Город
14 октября 2024  15:31

Управляющая компания «ПЖКХ» опровергла информацию о пожаре на полигоне «Химический» в Казани, распространяемую в социальных сетях.

 Фото: © УК «ПЖКХ» 

В компании подчеркнули, что полигон работает в штатном режиме, ситуация на его территории спокойная. Это подтвердили и прикрепленные к сообщению фотографии текущей обстановки. 

Дым и запах гари, которые встревожили жителей города, связаны с работой расположенных неподалеку промышленных предприятий.

УК «ПЖКХ» призывает казанцев сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников.

Ранее мы писали, что в социальных сетях появились сообщения от жителей Казани, встревоженных появлением черного дыма над промышленной зоной города. Однако, как заверили представители «Казаньоргсинтез», к их предприятию этот инцидент не имеет отношения.

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В Казани опровергли слухи о пожаре на полигоне «Химический»
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