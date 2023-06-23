 В Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль
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В Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль

Горячую воду в одном и том же доме могут отключать не один раз за месяц.

Город
23 июня 2023  15:07
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль от АО «Татэнерго». Воду перестанут подавать с 4 июля по 8 августа 2023 года. Горячую воду в одном и том же доме могут отключать не один раз за месяц.

«Отключения связаны с ремонтом на тепловых сетях и их гидроопрессовкой», — отметили в мэрии города. С адресами и графиком можно ознакомиться по здесь.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани частично ограничат движение автомобилей по улице Чистопольской. Это связано с ремонтом сетей теплоснабжения

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