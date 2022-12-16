 В Казани организуют 102 площадки для катания на коньках
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В Казани организуют 102 площадки для катания на коньках

В городе проведут более 100 новогодних мероприятий.

Республика
16 декабря 2022  12:21
Автор:
Ольга Ильина

Новогодние праздники близко. Иллюминации установят в 19 парках города, а 13 общественных пространств украсят елями. Планируется провести 108 бесплатных новогодних мероприятий и организовать 102 площадки для катания на коньках.

Также по республике будут задействованы 713 приспособленных площадок для запуска пиротехники и 1577 объектов новогодних мероприятий, а также 196 мест проведения рождественских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, в Татарстане во время новогодних каникул установят противопожарный режим. Об этом сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. 

Режим начнет действовать с 19 декабря и продлится до 8 января. В это время гражданам запрещают пользоваться пиротехникой I-III классов опасности, кроме хлопушек и бенгальских огней.

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