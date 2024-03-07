В Казани организуют семейные мастер-классы к женскому дню

В Международный женский день и в рамках проекта «ВМЕСТЕ» в МБУ «Подросток» пройдут семейные мастер-классы.

Благодаря проекту «ВМЕСТЕ» дети и родители могут провести время, изготовить сувенир на память и зарядиться исключительно положительными эмоциями. Подобные мастер-классы проводятся на ежемесячной основе, и пользуется популярностью у посетителей МБУ «Подросток».

Так, 8 марта приглашают принять участие в ряде мероприятий:

- мастер-классе «Рамочки», который пройдет в 12:00 в м(п)к «Иволга», ул. Р. Зорге 72, участники смогут сделать украшения или брелоки из UF-смолы

- тренировке «Красотка», которая пройдет в м(п)к «Романтик», ул. Химиков 35;

- мастер-классе «Кожаная брошь», который пройдет в м(п)к «Икар», ул. Рахимова 23, участники смогут сделать в подарок своим близким кожаную брошь;

- мастер-классе «Объемные цветы», который пройдет в 11:00 в м(п)к Яшьлек, ул. Годовикова 16;

- мастер-классе по йоге, который пройдет в 09:30 в м(п)к Пазлы, ул. Проспект Победы, 62/2;

- мастер-классе «Маме с друзьями», который пройдет в м(п)к "Энергетик", ул. Гудованцева 45А, участников ждет увлекательное занятие – роспись фигурок из гипса;

- мастер-классе «Подарочный шоппер», который пройдет в 12:00 в м(п)к "Зенит", ул. Карбышева 33;

- мастер-классе «Весенняя нежность» который пройдет в 11:00 В м(п)к "Старт", ул. Побежимова 53, участники распишут деревянные элементы декора;

- мастер-классе «Подарок себе», который пройдет в 11:00 в м(п)к "Арена", ул. Симонова 6, участники научатся обращаться с выжигательным аппаратом;

- мастер-классе «Влюбленные кошечки», который пройдет в 10:30 в м(п)к "Арабеска", ул. Сафиуллина 50, участники смогут попробовать себя в изображении картин с помощью масляных красок;

- мастер-классе «Мамино сердце», который пройдет в 11:00 в м(п)к "Крылатый", ул. Побежимова 17, участники сделают сувенир в подарок с помощью техники сухого валяния из шерсти;

- мастер-классе «Открытка маме», который пройдет в М(П)К «Ритм», ул. Кутузова 10а

- мастер-классе «Импровизационный калейдоскоп», который пройдет в 11:00 в м(п)к "Джалиль", ул. А. Хайруллина, 5, участникам предстоит научиться реагировать на смену обстоятельств;

- мастер-классе «Цветы Татарстана», который пройдет в 16:00 в м(п)к "Джалиль", ул. А. Хайруллина, 5, участники сделают аппликацию в национальном стиле;

- мастер-классе «Браслет для мамы», который пройдет в 13:00 в м(п)к "Остаз", ул. Химиков 19;

- мастер-классе «Подарок маме, бабушке», который пройдет в м(п)к "Джалиль", ул. Хайруллина 5;

- мастер-классе «Доброе-бодрое утро!», который пройдет в м(п)к "Талантика", ул. Окольная 94 к 1, участникам предлагается тренировка по степ аэробике;

- мастер-классе «Свечка» который пройдет в 16:00 в м(п)к "Свои", ул. Степана Халтурина 11/10.

Записаться на мастер-классы можно по ссылке.

Запись осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00.

Проект «ВМЕСТЕ» реализуется уже на протяжении года, в молодежных (подростковых) клубах проведено более 40 мероприятий, в которых приняли участие более 800 детей, подростков и их родителей из семей различных категорий.