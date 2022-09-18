 В Казани осудили мошенницу, обманувшую покупателей косметики на 78 тыс. рублей
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В Казани осудили мошенницу, обманувшую покупателей косметики на 78 тыс. рублей

Свою вину аферистка признала.

Город
18 сентября 2022  12:54
Автор:
Роза Габитова

В Казани осудили 33-летнюю женщину, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ. 

По данным следствия, в мае 2020 года мошенница создала страницу в социальных сетях и предлага приобрести уходовую косметике. После оплаты товара обвиняемая переставала выходить на связь с покупателями. Таким образом она обманул 12 граждан из разных городов России. Общая сумма ущерба составила 78 тыс. рублей. 

Свою вину аферистка признала и частично возместила ущерб. Суд назначил ей 300 часов обязательных работ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани будут судить телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 2,5 млн рублей.

 

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