В Казани осудили мошенницу, обманувшую покупателей косметики на 78 тыс. рублей

В Казани осудили 33-летнюю женщину, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

По данным следствия, в мае 2020 года мошенница создала страницу в социальных сетях и предлага приобрести уходовую косметике. После оплаты товара обвиняемая переставала выходить на связь с покупателями. Таким образом она обманул 12 граждан из разных городов России. Общая сумма ущерба составила 78 тыс. рублей.

Свою вину аферистка признала и частично возместила ущерб. Суд назначил ей 300 часов обязательных работ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани будут судить телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 2,5 млн рублей.