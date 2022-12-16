В Казани отец во время застолья зарезал сына

Накануне в квартире одного из домов по улице Короленко в Казани нашли тело 47-летнего мужчины с двумя колото-резанными ранениями грудной клетки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По подозрению в убийстве задержан 74-летний отец потерпевшего. Установлено, что подозреваемый пил алкоголь с двумя сыновьями. В какой-то момент поругавшись с одним из них, отец ударил сына ножом. После этого второй сын, ставший свидетелем убийства, вызвал экстренные службы.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани сотрудники Росгвардии задержали пенсионера, который пырнул своего 75-летнего знакомого ножом во время пьянки. Нападавший и потерпевший ранее судимы.