 В Казани отец во время застолья зарезал сына
news_header_top_970_100

В Казани отец во время застолья зарезал сына

Второй сын стал свидетелем произошедшего и вызвал экстренные службы.

Город
16 декабря 2022  15:02
Автор:
Ольга Ильина

Накануне в квартире одного из домов по улице Короленко в Казани нашли тело 47-летнего мужчины с двумя колото-резанными ранениями грудной клетки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По подозрению в убийстве задержан 74-летний отец потерпевшего. Установлено, что подозреваемый пил алкоголь с двумя сыновьями. В какой-то момент поругавшись с одним из них, отец ударил сына ножом. После этого второй сын, ставший свидетелем убийства, вызвал экстренные службы.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани сотрудники Росгвардии задержали пенсионера, который пырнул своего 75-летнего знакомого ножом во время пьянки. Нападавший и потерпевший ранее судимы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани из-за снегопада образовались 10-балльные пробки
В Татарстане за 3 дня выпадет половина месячной нормы осадков
Казанский предприниматель помог укомплектовать печки для бойцов СВО дымоходами
Как «коробочные решения» развивают инклюзивную культуру в российских вузах?
​Татарстан получил 7-летнюю отсрочку по уплате долга перед федеральным бюджетом
Глава Минфина РФ об экономических итогах в Татарстане: «Республика сработала очень хорошо»
Как пахнет эпоха Петра I: в Казани открылась интерактивная выставка из музея-заповедника «Петергоф»
Как пахнет эпоха Петра I: в Казани открылась интерактивная выставка из музея-заповедника «Петергоф»
В Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины