В Казани отгремел салют в честь 80-летия Победы

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Город
9 мая 2025  22:24

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казани состоялся грандиозный праздничный салют. Фейерверк запускали одновременно с шести площадок в акватории реки Казанки, создавая впечатляющее зрелище. Наблюдать за которым жители и гости города могли с набережных и дамб, где собрались тысячи зрителей.

После завершения салюта для комфортного перемещения пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты. С 20:00 на линии вышли 17 автобусов, следующих от остановки «Цирк» в направлении улицы Батурина, от «Энергетического университета» к улице Декабристов и от «Молодежного центра» до Кремлевской дамбы. Также общественный транспорт подали к остановке «Энергетический университет» и перекрестку улиц Ташаяк и Саид-Галеева.

Казанский метрополитен в День Победы продлил работу до 00:30. На всех станциях дежурили сотрудники, обеспечивающие безопасность пассажиров.

В этом году праздничный салют в столице Татарстана состоялся после перерыва — в 2024 году его проведение было отменено.

Напомним, ранее мы писали, что в акции «Бессмертный полк» приняли участие 150 тысяч человек.

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