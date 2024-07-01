В Казани откроется мультимедийная выставка посвященная «России будущего»

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Город
1 июля 2024  15:52
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани откроется мультимедийная выставка «Россия будущего», которая предлагает посетителям увлекательное путешествие в историю и будущее нашей страны.

Выставка показывает достижения прошлых поколений, современные разработки и перспективные проекты в разных сферах жизни: семья, общество, экология и международные отношения.

В экспозиции казанцам будет представлено 16 тематических блоков, оформленных в интерактивном формате. Гости смогут поучаствовать в викторинах и играх, например, собрать пазл, построить модель транспорта или вырастить пшеницу.

Особую интерактивность выставке придает использование нейросети. С ее помощью «ожили» российские императоры, с которыми посетители смогут поговорить. Нейросеть также создала образы страны через несколько десятков лет.

Выставка «Россия будущего» – это возможность понять, как каждый может внести свой вклад в благополучие и процветание страны.

Вход на выставку свободный. Она пройдет в историческом парке «Россия — моя история» 2 июля, во вторник. Экспозиция подготовлена ставропольским музейно-выставочным комплексом.

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