В Казани откроется новое консульство Индии

Индийский премьер-министр Нарендра Моди объявил о расширении индийского дипломатического присутствия в России, сообщив об открытии двух новых консульств. Одно из них будет открыто в Казани.

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России», - заявил Моди.

По словам премьер-министра, открытие консульств в Казани и Екатеринбурге упростит путешествия и бизнес-сотрудничество между странами. Кроме этого, станет важным шагом для укрепления связей между Индией и Татарстаном, а также увеличит туристический и экономический потенциал Казани.