В Казани откроется новое консульство Индии

news_top_970_100
Город
9 июля 2024  10:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Индийский премьер-министр Нарендра Моди объявил о расширении индийского дипломатического присутствия в России, сообщив об открытии двух новых консульств. Одно из них будет открыто в Казани.

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России», - заявил Моди.

По словам премьер-министра, открытие консульств в Казани и Екатеринбурге упростит путешествия и бизнес-сотрудничество между странами. Кроме этого, станет важным шагом для укрепления связей между Индией и Татарстаном, а также увеличит туристический и экономический потенциал Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Жители домов в Советском районе на сутки останутся без воды
Роспотребнадзор РТ напомнил, как обезопасить себя от теплового удара
Стартовала бесплатная образовательная программа RE’ACTOR
Больше 4 тысяч казанцев предложили название новому Детскому парку на набережной
Роспотребнадзор назвал 5 пляжей РТ, где вода не соответствует санитарным нормам
Несанкционированная свалка кирпича обнаружена в Алексеевском районе Татарстана
Почти 547 тыс. монет жители РТ вернули в оборот в рамках акции «Монетная неделя»
В казанском зоопарке у занесенных в Красную книгу гуанако родился детеныш