В Казани откроется новый школьный маршрут

В новом учебном году в Приволжском районе планируется запустить новый школьный автобусный маршрут от ЖК «Станция Спортивная» до строящегося лицея №133. Также из-за реконструкции Вознесенского тракта разрабатываются новые маршруты до школы №183 и лицея №95.

Однако, как сообщила замначальника управления образования Эндже Фахрутдинова, существует проблема с нехваткой водителей школьных автобусов. На данный момент три маршрута остаются без перевозчика.

Сейчас подвоз детей в школы района осуществляют 25 автобусов МУП «ПАТП №2», 12 автобусов частного перевозчика и 18 автобусов, находящихся на балансе школ. В прошлом учебном году по 37 маршрутам перевозилось 2408 школьников.