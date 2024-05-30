В Казани откроется первый инклюзивный центр с учебно-тренировочной квартирой

В Казани на улице Ипподромной, 18, до конца августа начнет работу первый инклюзивный центр с учебно-тренировочной квартирой. Центр сможет принимать до 100 детей в день. В первую смену он будет функционировать как детский сад для детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра, а во вторую — для школьников с аналогичными диагнозами.

Фото: мэрия города

Центр будет оснащен спортивным и тренажерным залами, творческой мастерской и кабинетом сенсорно-моторной интеграции. Учебно-тренировочная квартира включает кухню, санузел с душем и спальню с рабочей зоной. По просьбе родителей детей с ОВЗ, в центре также откроют кафе для перекусов и праздников.

Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с функционалом будущего центра и отметил, что подобные квартиры для адаптации и социализации особенных детей планируется открыть в каждом районе города.