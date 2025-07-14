В Казани откроется выставка предметов христианского искусства

21 июля столицу Татарстана посетит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот день он возглавит торжественное богослужение в Казанском соборе Богородицкого монастыря, посвященное обретению чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Казанской епархии, игумен Аркадий Логинов.

Он отметил, что праздничные мероприятия начнутся 20 июля в 17.00 вечерним богослужением в Казанском соборе. Утром 21 июля в 7.30 от Благовещенского собора Казанского Кремля стартует традиционный крестный ход, который завершится в Богородицком монастыре - на месте обретения знаменитой иконы. В 10.00 Патриарх Кирилл проведет праздничную литургию.

Завершится праздничный день концертом народной артистки России Ольги Кормухиной, который пройдет в 18.00 в парке «Елмай» на Кремлевской набережной. Вход на концерт свободный.

Заместитель директора по научной работе Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета Оксана Иванова сообщила, что мероприятия, посвященные обретению чудотворной Казанской иконе Божией Матери, начнутся 16 июля в 12.00. Речь идет про мастер-класс «Святыня в доме» для детей старше шести лет. Ребят научат делать киоты для Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В 17.00 состоится мастер-класс для взрослых по изготовлению фолежной иконы.

Оксана Иванова также рассказала, что в столице РТ 18 июля в 15.00 откроется выставка «Тайны христианского наследия Казанской земли».

