В Нацмузее РТ открылась интерактивная выставка посвященная эпохе Петра I

В Нацмузее Татарстана сегодня открылась интерактивная выставка из музея-заповедника «Петергоф» «Не для только забавы, но и для дела. История ассамблей Петра Великого». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Гости выставки узнают правила увеселительных собраний, увидят и почувствуют запах мясного рагу и жареных перепелок, которые в то время ели гости, а также полистают книги той эпохи. А экспонаты на выставке можно будет не только посмотреть, но и потрогать.

На выставку можно пройти по билетам до 30 января следующего года. Также вход доступен по Пушкинской карте.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ проходит форум-выставка «Первый Беспилотный». Среди тематических разделов экспозиции: сферы применения беспилотных летательных аппаратов в настоящем и будущем, сквозные технологии, защита от беспилотников и так далее.