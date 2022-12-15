 В Нацмузее РТ открылась интерактивная выставка посвященная эпохе Петра I
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В Нацмузее РТ открылась интерактивная выставка посвященная эпохе Петра I

Выставка продлится до 30 января2023 года.

Город
15 декабря 2022  18:49
Автор:
Карина Кострулева

В Нацмузее Татарстана сегодня открылась интерактивная выставка из музея-заповедника «Петергоф» «Не для только забавы, но и для дела. История ассамблей Петра Великого». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Гости выставки узнают правила увеселительных собраний, увидят и почувствуют запах мясного рагу и жареных перепелок, которые в то время ели гости, а также полистают книги той эпохи. А экспонаты на выставке можно будет не только посмотреть, но и потрогать.

На выставку можно пройти по билетам до 30 января следующего года. Также вход доступен по Пушкинской карте. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ проходит форум-выставка «Первый Беспилотный». Среди тематических разделов экспозиции: сферы применения беспилотных летательных аппаратов в настоящем и будущем, сквозные технологии, защита от беспилотников и так далее.

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