В Казани открылась новая экотропа

В городском лесопарке Лебяжье открылась экотропа протяженностью 2,5 км, которая проходит в непосредственной близости от завода «Казаньоргсинтез». Об этом пишет ТАСС.

На тропе можно увидеть уникальную флору и фауну лесопарка, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Татарстана. Цель экотропы – показать, как промышленное предприятие может сосуществовать с природой и даже способствовать ее сохранению.

Тропа стала частью туристического маршрута «Волжская тропа» и предлагает прогулку с интерактивными элементами для всех возрастов.