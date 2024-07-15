В Казани открылась новая экотропа

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Город
15 июля 2024  11:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В городском лесопарке Лебяжье открылась экотропа протяженностью 2,5 км, которая проходит в непосредственной близости от завода «Казаньоргсинтез». Об этом пишет ТАСС.

На тропе можно увидеть уникальную флору и фауну лесопарка, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Татарстана. Цель экотропы – показать, как промышленное предприятие может сосуществовать с природой и даже способствовать ее сохранению.

Тропа стала частью туристического маршрута «Волжская тропа» и предлагает прогулку с интерактивными элементами для всех возрастов.

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