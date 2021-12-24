В Казани открылась выставка цифровой живописи «Движение миров»

В Казани стартовала цифровая выставка Алексея Андреева «Движение миров» на базе мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». Мероприятие можно будет посетить с 24 декабря по 9 января.

Для того, чтобы увидеть цифровые картины в дополненной реальности, нужно скачать приложение Alchemy AR на телефон, прийти на выставку и навести камеру на картину. Над композицией и анимацией представленных на выставке работ вместе с Алексеем Андреевым работали: Алексей Захаров, Михаил Ершов, Евгений Водолажский и Виктор Иванов; музыкальное сопровождение – Гумар Зайнуллин.

Выставка будет работать в новогодние праздники с 10:00 до 19:00, однако 31 декабря и 1, 2 января – выходные дни включительно. Вход бесплатный, однако, чтобы попасть на выставку, нужно будет предъявить QR-код.