В Казани открылась выставка «Шаляпин – глава большого семейства»

Этот первый проект, который впервые объединил в едином пространстве коллекции двух музеев - Музея Горького и Шаляпина и Музейного комплекса Казани. Выставка приурочена к 151-летию со дня рождения великого певца Федора Шаляпина и Году семьи.

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Город
14 февраля 2024  15:50
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

В залах Музея Горького и Шаляпина представлены уникальные экспонаты: личные вещи Федора Ивановича из его московского, петербургского, парижского домов, фотографии Шаляпина с семьей, детьми, письма, которые он писал детям, находясь на гастролях. В этих письмах – сказки, которые он сочинял для них и забавные рисунки, иллюстрирующие эти сказочные истории. Можно понять, что Федор Иванович был талантливым художником. Многих из этих экспонатов демонстрируются впервые.

Центральная часть экспозиции – мебель, принадлежавшая семье Шаляпина: круглый столик с полочкой, самоварный столик, стулья из московского дома Шаляпина, а также кабинетный граммофон с трубой, самовар. 

Выставка открылась в рамках ежегодного проекта «Приношение Ф. И. Шаляпину», который посвящен дню рождения Шаляпина.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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