В Казани открылась выставка «Шаляпин – глава большого семейства»

В залах Музея Горького и Шаляпина представлены уникальные экспонаты: личные вещи Федора Ивановича из его московского, петербургского, парижского домов, фотографии Шаляпина с семьей, детьми, письма, которые он писал детям, находясь на гастролях. В этих письмах – сказки, которые он сочинял для них и забавные рисунки, иллюстрирующие эти сказочные истории. Можно понять, что Федор Иванович был талантливым художником. Многих из этих экспонатов демонстрируются впервые.

Центральная часть экспозиции – мебель, принадлежавшая семье Шаляпина: круглый столик с полочкой, самоварный столик, стулья из московского дома Шаляпина, а также кабинетный граммофон с трубой, самовар.

Выставка открылась в рамках ежегодного проекта «Приношение Ф. И. Шаляпину», который посвящен дню рождения Шаляпина.