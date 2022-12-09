 В Казани открыли мемориальную доску Герою СССР Борису Кузнецову
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В Казани открыли мемориальную доску Герою СССР Борису Кузнецову

Мемориал установили в доме, где Кузнецов жил в 2015-2020 годах.

Город
9 декабря 2022  13:56
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 9 декабря, в Казани торжественно открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Борису Кузнецову. В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Борис Кириллович всю жизнь вел активную общественную работу. Он внес значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.<...> Светлая память о нашем герое, его неиссякаемой энергии, его оптимизме и жизненной мудрости навсегда сохранится в наших сердцах», – отметил Президент. После открытия глава республики встретился с Героем Социалистического Труда, почетным председателем организации «Герой Татарстана» Ильдусом Мостюковым.

Мемориал расположен по адресу улица Максима Горького, дом 3Б, где Кузнецов жил в 2015-2020 годах. Форэскиз мемориальной доски подготовил скульптор, автор многочисленных скульптур, арт-объектов, член Союза художников России Фаниль Валиуллин. Он является также автором бюстов Бориса Кузнецова в Казани и Лаишево.

Ранее «КВ» сообщали, что в поселке Васильево в Зеленодольском районе Татарстана открыли мемориальную доску Герою СССР Николаю Волостнову.

Проект осуществил Музей-мемориал Великой Отечественной войны на грант, выделенный Минмолодежи республики, при поддержке Российского военно-исторического общества. Мемориальная доска установлена на фасаде кадетской школы-интерната имени Волостнова.

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