В Зеленодольском районе РТ открыли мемориальную доску Герою СССР Николаю Волостнову

Сегодня в поселке городского типа Васильево в Зеленодольском районе Татарстана открыли мемориальную доску Герою СССР Николаю Волостнову.

Проект осуществляет Музей-мемориал Великой Отечественной войн на грантовые средства Минмолодежи РТ при поддержке Российского военно-исторического общества. Мемориальная доска установлена на фасаде кадетской школы-интерната имени Волостнова.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани установят мемориальную доску народному артисту РФ Станиславу Говорухину. Табличка появится на фасаде кафедры геологии нефти и газа КФУ на улице Кремлевской, 4/5.