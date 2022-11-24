 В Зеленодольском районе РТ открыли мемориальную доску Герою СССР Николаю Волостнову
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В Зеленодольском районе РТ открыли мемориальную доску Герою СССР Николаю Волостнову

Мемориальная доска установлена на фасаде кадетской школы-интерната.

Республика
24 ноября 2022  14:50
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в поселке городского типа Васильево в Зеленодольском районе Татарстана открыли мемориальную доску Герою СССР Николаю Волостнову.

Проект осуществляет Музей-мемориал Великой Отечественной войн на грантовые средства Минмолодежи РТ при поддержке Российского военно-исторического общества. Мемориальная доска установлена на фасаде кадетской школы-интерната имени Волостнова. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани установят мемориальную доску народному артисту РФ Станиславу Говорухину. Табличка появится на фасаде кафедры геологии нефти и газа КФУ на улице Кремлевской, 4/5.

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