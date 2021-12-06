В Казани открыли мобильный инфоцентр для желающих отправиться в Москву на новогодние каникулы

В казани появился информационный центр для тех, кто хочет посетить Москву в новогодние праздники. Центр на Петербургской напротив выхода со станции метро «Площадь Тукая» проработает до 19 ноября. Об этом сегодня рассказала начальник дирекции АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Екатерина Казьмина.

«Наш центр рассчитан на информирование туристов, туристические новинки, поездки. Это не первый центр, который мы установили, поэтому у нас много опыта. <...> Между Москвой и Татарстаном установился устойчивый поток путешественников, который не зависит от сезонности и равномерно распределен в течение всего года», — рассказала Екатерина.

Девушка также поделилась с журналистами, почему инфоцентр именно желтого цвета.

«Зимой так хочется солнца, поэтому желтый. Прогуливаясь по центральной улице, жители и гости Казани смогут зайти погреться, выпить чашечку кофе и спланировать свое путешествие в Москву», — отметила Екатерина.

Также девушка отметила, что чартерные туристические авиарейсы стали одним из основных предложений по поездкам из Казани в Москву на новогодние праздники.