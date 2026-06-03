В Казани открылись три выставки, посвященные детству

В Международный день защиты детей стартовали художественные проекты, которые позволяют взрослым услышать голос подрастающего поколения.

Если навести камеру телефона на любой снимок, ребенок расскажет о своих мечтах Фото: пресс-служба штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ

В этот день в штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ, где расположено выставочное пространство «Штаб-Экспо», торжественно открыли интерактивную фотовыставку «Послание себе взрослому». Ее организовал партийный актив при содействии российского общества «Знание» и Союза фотографов Татарстана.

Руководитель штаба Камиль Садриев отметил, что площадка всегда открыта для юных талантов. «Приятно, что наша площадка становится местом для таких искренних, светлых и важных проектов. Мы объединяем помощь, решения, диалог, творчество и заботу о будущем, которое начинается с наших детей. Такие выставки помогают нам, взрослым, понять, чем ребята живут и о чем мечтают. Мы всегда открыты для юных талантов и рады предоставить им свою площадку», - сказал он.

На снимках фотографов Виктории Шигаповой и Алисы Никитцовой, представивших свой проект «Послание себе взрослому», запечатлены юные активисты штаба. Но это не застывшие портреты. Если навести камеру телефона на любое фото, ребенок «оживает» и рассказывает, кем хочет стать, делится мечтами о крепкой семье.

«Когда мы с Алисой снимали эти портреты, каждый ребенок был таким живым и открытым. Дети так искренне говорили о своих мечтах, что нам самим захотелось вернуться в детство. Этот проект как машина времени: взрослые смогут вспомнить, какими были они, а дети - сохранить свои самые важные желания на годы вперед», - поделилась впечатлениями от выставки председатель Союза фотографов Татарстана, супруга бойца СВО Виктория Шигапова.

Также на площадке «Штаб-Экспо» открылись две экспозиции творческих работ юных художников.

Сестры Трифоновы с раннего детства увлечены искусством Фото: пресс-служба штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ

Выпускницы казанского лицея №5 сестры-близнецы Алисия и Ариана Трифоновы представили свои работы на выставке «Последнее лето детства: взгляд юных художниц на мир». С ранних лет девочки увлечены искусством, они окончили Детскую художественную школу №1 им. Х.А.Якупова с красными дипломами. Но страсть к рисованию появилась у них еще до школы. Сестры верят, что искусство способно напомнить каждому о ценности мгновения и умении находить счастье в простых вещах. Сами художницы признаются, что эта выставка стала для них данью уважения семье, любимому лицею и учителям.

Полина Шарафеева делится своими эмоциями через язык живописи Фото: пресс-служба штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ

Еще одна выставка - «Рисую мир вокруг», где свои работы представила выпускница 5-го класса гимназии №122 Полина Шарафеева. В отличие от других участников, Полина не посещает художественную школу, а занимается искусством на частных занятиях. Суть ее работ - искренний взгляд на окружающий мир через призму детского восприятия. В них много ярких красок, передающих самые теплые эмоции.