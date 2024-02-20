В Казани открылся фиджитал-центр

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Город
20 февраля 2024  15:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани прошло торжественное открытие первого фиджитал-центра – это пространство с оборудованными компьютерами, джойстиками и VR-технологиями. Располагается новая точка кибер-притяжения в Деревне Универсиады. 

Участие в запуске работы молодежного спортивного объекта приняли заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Олег Матыцин. 

«Ребята здесь осваивают, например, тактический бой в рамках компьютерных программ, разработанных в России, и тут же с помощью лазер-тага отрабатывают это в реальных условиях. Поэтому сочетание физического мира и виртуального дает новые преимущества для того, чтобы ребята еще более гармонично, быстро и динамично развивались», – сообщил Чернышенко.

Глава Минспорта России назвал открытие центра вкладом в будущее. Фиджитал-движение распространено по всему миру, и представительства уже есть более, чем в 60 странах.

«Игры будущего» проходят впервые в мире. Завтра, 21 февраля, состоится торжественная церемония открытия.

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В Казани открылся фиджитал-центр
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