В Казани открылся собачий «детский сад» на территории «Зооцентра»

В Казани на территории «Зооцентра» появился собачий «детский сад» и открылся новый карантинный блок для содержания отловленных животных. Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посетил «Зооцентр» вместе с представителями городских и республиканских СМИ, сообщает мэрия Казани.

В собачьем «детском саду» будут содержаться щенки в возрасте от 4 месяцев – подальше от взрослых собак. Там сейчас живут 30 животных, но детский сад готов вместить 200 щенков. Площадь корпуса составляет 160 кв. м.

«Щенки переселились в новый корпус только сегодня, у них еще стресс. Но они постепенно привыкают», – сообщил мэру директор «Зооцентра» Рустем Нуруллин.

Новый карантинный блок для собак площадью 235 кв.м оснащен теплыми полами и вольерами, расположеными в два этажа. После отлова собаки будут находится здесь первые 10 дней. Также здесь есть территория для выгула четвероногих.

«От горожан в мою приемную поступают разнополярные мнения. Если кого-то покусали, пишут: «Берите ружья, стреляйте». Но это прямое нарушение не только закона, но и нравственных ценностей, которые нас и отличают от животных», – говорит Метшин.

Мэру рассказали, что в планах в 2022 году в «Зооцентре» появится еще одна зона для выгула собак, корпус на 1200 кв. м, а также шале, в котором школьникам будут преподавать теоретические знания об отношении человека к собаке.

Метшин рассказалд о состоянии своего питомца по имени Аяврик, которого в этом году он забрал домой на одной из акций. По его словам, из маленького щенка пес вырос во взрослую собаку, понимающую, что такое любовь.

«У меня достаточно много собак, и они очень хорошо приняли Аяврика. Он очень ласковый, добрый, всегда встречает и провожает меня. Не зря мне говорили, что дворняги такие преданные, – отметил Метшин.