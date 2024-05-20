В Казани открылся Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире»

Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского библиотечного конгресса «Библиотека в многополярном мире».

Впервые в работе конгресса принимают участие 80 зарубежных делегатов, которые представляют библиотечное сообщество 12 стран мира: Индии, Ирана, Китая, Кубы, Сербии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Открыла конгресс министр культуры РТ Ирада Аюпова.

- Искренне рада, что Казань - библиотечная столица России 1924 года - принимает библиотечное сообщество нашей страны и многих стран. Спасибо вам. Благодаря вам библиотеки сегодня так востребованы! Библиотеки - это наше национальное достояние!

Ирада Аюпова зачитала приветствие участникам конгресса министра культуры России Ольги Любимовой.