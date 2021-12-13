Открытие площадки для автодрифтеров в Казани переносится

В Казани открытие площадки на ипподроме переносится из-за плохой погоды. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил организатор любительских соревнований по дрифту Ugol Drift Рамиль Хидиятуллин.



«В данный момент у нас не готовы кое-какие документы. Мы боимся, что прогнозы могут не оправдаться, потому что обещали снег», — рассказал Хидиятуллин.

По словам автора инициативы, в ГИБДД также волнуются, что на еще неоткрытую площадку приедут любители подрифтить.

Ранее «КВ» сообщали, что на казанском ипподроме откроется официальная площадка для автодрифтеров. До этого в городе не было легальных мест для дрифта.