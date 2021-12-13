 Открытие площадки для автодрифтеров в Казани переносится
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Открытие площадки для автодрифтеров в Казани переносится

Организаторы боятся стартовать из-за плохой погоды.

Город
13 декабря 2021  22:20
Автор:
Карина Кострулева

В Казани открытие площадки на ипподроме переносится из-за плохой погоды. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил организатор любительских соревнований по дрифту Ugol Drift Рамиль Хидиятуллин.
 

«В данный момент у нас не готовы кое-какие документы. Мы боимся, что прогнозы могут не оправдаться, потому что обещали снег», — рассказал Хидиятуллин.

По словам автора инициативы, в ГИБДД также волнуются, что на еще неоткрытую площадку приедут любители подрифтить.

Ранее «КВ» сообщали, что на казанском ипподроме откроется официальная площадка для автодрифтеров. До этого в городе не было легальных мест для дрифта.

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Открытие площадки для автодрифтеров в Казани переносится
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