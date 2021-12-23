 В Салават Купере из-за морозов открытие елки перенесли на 26 декабря
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В Салават Купере из-за морозов открытие елки перенесли на 26 декабря

Решение перенести мероприятие было продиктовано погодными условиями.

Город
23 декабря 2021  13:02
Автор:
Николай Лукоянов

В ЖК «Салават Купере» открытие праздничной елки из-за морозов перенесли на 26 декабря, сообщает telegram-канал КирМос на районе.

Программа перенесена на воскресенье и начнется в 16:00.

Открытие новогодней елки в микрорайоне Левченко все же состоится, как и было запланировано, 23 декабря, но с некоторыми корректировками в программе. Программа будет сокращена по времени, а выступят только взрослые артисты.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что центральная елка Авиастроительного и Ново-савиновского района начнет свою работу 23 декабря в парке «Крылья Советов». На сцене пройдет интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также в сквере Зайни Султан откроется 15-метровая елка путь, которой проложен через сказочно-арочный тоннель, украшенный гирляндами и лапником. Главная елка в Казани у Центра семьи «Казан» зажжется 24 декабря.

 

 

 

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