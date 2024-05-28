В Казани открывают новый туристический маршрут к Храму всех религий

В казанский Храм всех религий скоро можно будет добраться на электричке, благодаря запуску туристического маршрута, сообщил начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров АО «Содружество» Николай Еремцов. Планируется использовать регулярные пригородные маршруты, такие как электрички в Свияжск, Зеленодольск, Канаш и Нижний Новгород, которые останавливаются в поселке Старое Аракчино, где находится Храм всех религий.

Храм всех религий, также известный как Вселенский храм, представляет собой уникальный комплекс, объединяющий элементы 16 различных религий, от православия до буддизма, и был создан по идее архитектора Ильдара Ханова.

На территории храма уже организованы парковка, остановка общественного транспорта, светофоры и другая инфраструктура, привлекавшая внимание от 50 до 100 до 1-2 тысяч человек в день.

В настоящее время ведется разработка концепции развития прилегающей территории, которая включает в себя благоустройство площадей и создание объектов туристического обслуживания. Об этом мы писали ранее.