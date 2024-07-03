В Казани открываются авиационные классы с обучением на станках ЧПУ

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Город
3 июля 2024  15:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В новом учебном году в школе №10 Приволжского района Казани будут открыты два авиационных класса с нестандартной программой обучения. Помимо общеобразовательных предметов, ученики будут осваивать профессию оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Занятия для десятиклассников будут проходить на базе Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева. Школьники погружатся в изучение технических дисциплин и приемов работы на станках. Обучение будет проводиться один раз в неделю.

По завершении обучения ребята получат аттестат о среднем образовании и свидетельство о присвоении квалификации оператора станков с ЧПУ. Выпускникам будет гарантировано трудоустройство на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

Кроме того, они смогут поступить в Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) на заочное обучение для получения высшего образования. 

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