В Казани открываются авиационные классы с обучением на станках ЧПУ

В новом учебном году в школе №10 Приволжского района Казани будут открыты два авиационных класса с нестандартной программой обучения. Помимо общеобразовательных предметов, ученики будут осваивать профессию оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

Занятия для десятиклассников будут проходить на базе Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева. Школьники погружатся в изучение технических дисциплин и приемов работы на станках. Обучение будет проводиться один раз в неделю.

По завершении обучения ребята получат аттестат о среднем образовании и свидетельство о присвоении квалификации оператора станков с ЧПУ. Выпускникам будет гарантировано трудоустройство на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

Кроме того, они смогут поступить в Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) на заочное обучение для получения высшего образования.