В Казани отменили праздничный салют 30 августа

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Город
28 августа 2024  15:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Республиканский оргкомитет по празднованию Дня города и Дня республики принял решение о внесении изменений в программу мероприятия, в частности, отмене салюта. Об этом сообщили в соцсетях мэрии города.

Ранее мы публиковали программу этого дня и рассказывали, что смогут увидеть жители и гости города на торжественном праздновании. Казанцы смогут также посетить открытие Детского парка «Елмай», оценить изменения во дворах и других локациях, а еще стать свидетелями, как регистрируется брак новых семей.

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