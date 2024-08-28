В Казани отменили праздничный салют 30 августа

Республиканский оргкомитет по празднованию Дня города и Дня республики принял решение о внесении изменений в программу мероприятия, в частности, отмене салюта. Об этом сообщили в соцсетях мэрии города.

Ранее мы публиковали программу этого дня и рассказывали, что смогут увидеть жители и гости города на торжественном праздновании. Казанцы смогут также посетить открытие Детского парка «Елмай», оценить изменения во дворах и других локациях, а еще стать свидетелями, как регистрируется брак новых семей.