В Казани отремонтируют 5,5 км коммунальных сетей

В рамках подготовки Казани к саммиту БРИКС в городе проводится масштабная реконструкция инженерных сетей.

Фото: мэрия Казани

Как сообщил на деловом понедельнике председатель комитета ЖКХ Василий Лысачкин, всего в этом году планируется отремонтировать 5,5 км сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации на 14 участках дорог.

На сегодняшний день работы на улице Право-Булачной завершены на 95%. Активно ведется ремонт сетей на улицах Вишневского и Нурсултана Назарбаева.

Ранее были обновлены коммуникации на улицах Московской, Тази Гиззата, Чистопольской, Пушкина, Островского, Большой Красной, Карла Маркса и других.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, реконструкция коммуникаций позволит городу избежать аварий на сетях в течение ближайших лет.