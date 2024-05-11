В Казани отремонтируют Сибирский тракт в ходе реализации нацпроекта

Как сообщается в телеграм-канале Миндортранса РТ, в столице республики в этом году будет отремонтирован Сибирский тракт. Работы будет проведены на участке длиной 1200 м.

Рабочие заменят верхний слой покрытия, отремонтируют тротуары и переложат бордюрный камень. Для обеспечения безопасности движения будут поставлены 74 дорожных знака, обновлена разметка и оборудованы 7 остановок общественного транспорта. На данный момент проект завершен на 15% от общих работ.

Ремонтные работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».