В Казани отреставрировали трамвайный вагон МТВ-82

Славы в Казани установили отреставрированный трамвайный вагон МТВ-82, который восстановили работники трамвайного депо.

Фото: «Метроэлектротранс»

Экспонат был выпущен в 1953 году. Трамваи этого типа работали в городе с 1949 по 1961 годы. И на сегодняшний день в мире сохранилось всего 8 экземпляров таких трамваев в музейном виде.

Подходящий для восстановления вагон нашли в городе Волчанск Свердловской области. Он был в плачевном состоянии и использовался в качестве склада. Предприятие отдельно подчеркивает, что при восстановлении старались использовать оригинальные запчасти. А установку экспоната на Аллею Славы приурочили к празднованию 125-летия трамвайного движения в городе Казани. В дальнейшем планируется благоустройство территории вокруг экспоната.

Так вагон выглядел до реставрации Фото: «Метроэлектротранс»

Напомним ранее на Алее Славы уже установили восстановленные троллейбусы ЗиУ-5 и МТБ-82.