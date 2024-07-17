В Казани отреставрируют дом, где жил татарский ученый Мухаметхан Фазлуллин

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Город
17 июля 2024  09:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана планируется реставрация четырехэтажного дома по улице Большая Красная, являющегося объектом культурного наследия. Именно в этом здании с 1934 по 1964 годы жил и работал выдающийся татарский ученый-языковед, профессор Мухаметхан Ашрафович Фазлуллин. 

Кирпичный дом, построенный в 1934 году, является одним из первых примеров жилищного строительства кооперативов в Казани. Здание выделяется лаконичным, но выразительным обликом, характерным для стиля конструктивизма. Об этом сообщается в акте государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения комитета РТ по охране ОКН. 

Инженерно-техническое обследование выявило ряд проблем, связанных с состоянием кровли, стропильной системы, чердачных помещений. Реставрационные работы помогут сохранить ценный памятник архитектуры и увековечить память о выдающемся ученом, который внес значительный вклад в развитие татарского языка.

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