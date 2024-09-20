В Казани отреставрируют исторический особняк Ушковой

news_top_970_100
Город
20 сентября 2024  10:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Исторический особняк Ушковой, расположенный в самом сердце Казани, ждёт масштабная реконструкция. Проект ремонтно-реставрационных работ получил положительное заключение государственной экспертизы.

 Фото: © комитет РТ по охране ОКН

Двухэтажный особняк, построенный в начале XX века по проекту архитектора Карла Мюфке, является объектом культурного наследия федерального значения. Долгое время в его стенах располагалась Национальная библиотека Татарстана, которая в 2020 году переехала в новое здание.

После переезда библиотеки власти республики разработали концепцию превращения Дома Ушковой в многофункциональный комплекс. В обновлённом здании планируется разместить гостиницу, кафе, музей, книжные магазины и общественные пространства.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане выросло число незарегистрированных судов
Татарстанские спортсмены завоевали 33 медали международного турнира по ушу
Фарид Мухаметшин вновь возглавил Госсовет Татарстана
Фарид Мухаметшин вновь возглавил Госсовет Татарстана
Звезда «Ак Барс Шоу» поборется за корону международного конкурса красоты
Звезда «Ак Барс Шоу» поборется за корону международного конкурса красоты
В Казани отреставрируют исторический особняк Ушковой
В парк Урицкого приходят счастливые люди
В Казани ограничат продажу алкоголя в дни матча «Рубин» - ЦСКА
Вьетнам подтвердил участие в казанском саммите БРИКС