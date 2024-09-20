В Казани отреставрируют исторический особняк Ушковой

Исторический особняк Ушковой, расположенный в самом сердце Казани, ждёт масштабная реконструкция. Проект ремонтно-реставрационных работ получил положительное заключение государственной экспертизы.

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Двухэтажный особняк, построенный в начале XX века по проекту архитектора Карла Мюфке, является объектом культурного наследия федерального значения. Долгое время в его стенах располагалась Национальная библиотека Татарстана, которая в 2020 году переехала в новое здание.

После переезда библиотеки власти республики разработали концепцию превращения Дома Ушковой в многофункциональный комплекс. В обновлённом здании планируется разместить гостиницу, кафе, музей, книжные магазины и общественные пространства.