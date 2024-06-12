В Казани «Парад Дружбы» объединил представителей 50 народов

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Город
12 июня 2024  13:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, в День России, в Казани состоялся традиционный «Парад Дружбы», который собрал представителей почти 50 народов, проживающих в Татарстане. Участники шествия продемонстрировали красоту своих национальных костюмов и культуры, пройдя дефиле по территории Казанского Кремля.

Шествие стартовало от Спасской башни и прошло до пушечного двора, свернуло к Кул Шарифу и вернулось ко входу. По пути участники пели песни и танцевали, представляя традиционную одежду не только народов Поволжья, но и немцев, китайцев, колумбийцев и многих других.

Завершился праздник концертом и большим хороводом всех участников.

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