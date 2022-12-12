В Казани пенсионер, поверив мошенникам, отдал «курьеру» 115 тыс. рублей

В начале декабря пенсионер обратился к полицейским Казани. Поверив, что якобы его зятю нужна помощь, он отдал курьеру 115 тыс. рублей. Позже, созвонившись с родственником, казанец узнал, что ни в какую аварию его зять не попадал.

В короткие сроки сотрудники полиции задержали подозреваемого на одной из улиц города. Свою вину он отрицать не стал и сознался в содеянном. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело, сообщили «КВ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани с 12 по 19 ноября зарегистрировали 14 фактов мошенничеств в отношении пенсионеров под предлогом «родственник попал в беду». Правоохранителям удалось задержать группу подростков в от 15 до 17 лет, подозреваемых в совершении данных преступлений. Полицейские выяснили, что они причастны к 14 эпизодам преступной деятельности. Общий ущерб составляет около 3 млн рублей.