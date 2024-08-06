В Казани перекроют дороги для «Ночного велофеста»

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Город
6 августа 2024  10:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В ночь с 17 на 18 августа в Казани пройдет «Ночной велофест», в связи с чем по ходу движения колонны велосипедистов будет ограничено движение транспорта. Горожан просят заранее планировать маршруты, учитывая временные изменения.

Перекрытия коснутся участков следующих улиц: Сибгата Хакима, Декабристов, Бондаренко, Пролетарская, Московская, Рустема Яхина, Чернышевского, Тази Гиззата, Мартына Межлаука, Галиаскара Камала, Худякова, Парижской Коммуны, Татарстан, Шибагутдина Марджани, Фатиха Карима, Сафьян, Ахтямова, КСКА, Габдуллы Тукая, Техническая, Нурсултана Назарбаева, Хади Такташа, Ботаническая, Павлюхина, Марселя Салимжанова, Спартаковская, Островского, Качалова, Агрономическая, Петербургская, Вишневского, Калинина, Амирхана Еники, Лесгафта, Достоевского, Лейтенанта Шмидта, проспект Фатыха Амирхана, Абдуллы Бичурина, Мусина, Мередианная, Абсалямова и другие улицы, перечень которых есть на сайте мэрии.

Ранее мы писали, что участников ждет ночной велозаезд по историческим улочкам и набережным.

Старт и финиш велопрогулки в этом году пройдут у Центра семьи «Казан» – символа любви и семейного счастья. Сбор участников начнется в 20:00, а ровно в 22:00 праздничная велоколонна отправится по специально подготовленному 14-километровому маршруту. 

Во время велопрогулки будет доступна аудиоэкскурсия.

Организаторы «Ночного велофеста» приглашают присоединиться к празднику всех желающих, особенно семьи с детьми. Гостей призывают проявить фантазию и создать яркие образы, украсив себя и свои велосипеды неоновой иллюминацией. Авторы самых креативных образов получат памятные призы. 

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