В Казани перекроют движение на Магистральной и Учительской

С 29 августа в Казани введут ограничение движения транспорта на участках улиц Магистральной и Учительской. Как сообщили в мэрии города, на этих участках до 22 сентября будут проводиться работы по выносу сетей водопровода и связи.

Движение транспорта будет перекрыто рядом со зданием №22д по улице Магистральной, а также на участке улицы Учительской – от улицы Магистральной до Орловской.

Также с 14 по 15 сентября будет недоступен для движения участок рядом со зданием №22 корпус 4 по улице Магистральной.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения.