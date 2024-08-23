В Казани перекроют движение на Магистральной и Учительской

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Город
23 августа 2024  10:56
Автор:
Эндже Гарафиева

С 29 августа в Казани введут ограничение движения транспорта на участках улиц Магистральной и Учительской. Как сообщили в мэрии города, на этих участках до 22 сентября будут проводиться работы по выносу сетей водопровода и связи.

Движение транспорта будет перекрыто рядом со зданием №22д по улице Магистральной, а также на участке улицы Учительской – от улицы Магистральной до Орловской.

Также с 14 по 15 сентября будет недоступен для движения участок рядом со зданием №22 корпус 4 по улице Магистральной.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения.

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