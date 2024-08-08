В Казани перекроют участки улиц Болотникова и Фрунзе

В связи с работами по реконструкции ливневой канализации в Казани временно ограничат движение транспорта на участках улиц Болотникова и Фрунзе.

Так, с 12 августа по 15 сентября перекроют участки дорог в районе дома №7 по улице Болотникова и дома №19 по улице Фрунзе.

Комитет внешнего благоустройства исполкома города просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее мы писали, что в связи со строительством второй линии метрополитена в Казани до февраля временно ограничат движение транспорта на участке улицы Юлиуса Фучика.

Кроме этого, до 12 сентября будет временно ограничено движение транспорта на участках улицы Васильченко. Это связано с техническими работами. На данный момент в столице республики проводятся работы по прокладке новых кабельных линий, отметили в комитете внешнего благоустройства Казани.