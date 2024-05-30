В Казани перекрыли дорогу на улице Фатыха Амирхана

В Казани временно перекрыли второстепенную дорогу на улице Фатыха Амирхана для строительства гостиничного комплекса. С 30 мая по 12 августа движение будет недоступно в районе здания №2 по улице Алексея Козина, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Проект многофункционального комплекса у моста Миллениум ранее представили Раису РТ Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину. Архитектурно-градостроительную концепцию презентовал известный российский архитектор Сергей Скуратов.

Рустам Минниханов положительно оценил проект и поручил возвести два первых здания гостиниц к саммиту БРИКС, который состоится в Казани в октябре.