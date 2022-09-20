В Казани по прежней схеме восстановили движение трамваев на улице Гвардейской

В Казани по прежней схеме восстановили движение трамваев в сторону улицы Габишева на участке улицы Гвардейской. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В ночь на 20 сентября специалисты демонтировали объездные пути. Работники службы путевого хозяйства уложили 21 рельсошпальную решетку, установили четыре температурных компенсатора, произвели рихтовку и подбивку пути.

«По завершению всех работ на прежнем пути в тестовом режиме был запущен вагон, который прошел без замечаний, движение было открыто», — отметили в пресс-службе.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на проспекте Победы открылось движение трамваев по восстановленным путям. Рельсы были перенесены на объездную дорогу из-за строительства Вознесенского тракта. Объездные пути, по которым ездили трамваи во время строительства, были демонтированы. Специалисты убрали 78 рельсошпальных решеток.