 В Казани по прежней схеме восстановили движение трамваев на улице Гвардейской
news_header_top_970_100

В Казани по прежней схеме восстановили движение трамваев на улице Гвардейской

В ночь на 20 сентября объездные пути на участке были демонтированы.

Город
20 сентября 2022  15:58
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани по прежней схеме восстановили движение трамваев в сторону улицы Габишева на участке улицы Гвардейской. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В ночь на 20 сентября специалисты демонтировали объездные пути. Работники службы путевого хозяйства уложили 21 рельсошпальную решетку, установили четыре температурных компенсатора, произвели рихтовку и подбивку пути.

«По завершению всех работ на прежнем пути в тестовом режиме был запущен вагон, который прошел без замечаний, движение было открыто», — отметили в пресс-службе. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на проспекте Победы открылось движение трамваев по восстановленным путям. Рельсы были перенесены на объездную дорогу из-за строительства Вознесенского тракта. Объездные пути, по которым ездили трамваи во время строительства, были демонтированы. Специалисты убрали 78 рельсошпальных решеток.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова