В Казани по пятому маршруту начали курсировать два новогодних тематических вагона, сообщает «Метроэлектротранс».

Один из вагонов украшен 14 световыми гирляндами, шарами и мишурой. Второй вагон стилизован под новогодний лес. Стенки трамвая украшают гирлянды в виде звезд и снежинок, на потолке приделаны композиции из веток и лепестоков. Весь салон усеян новогодними пожеланиями.

Ранее сообщалось, что сотрудники Дирекции сбора доходов и движения МУП «Метроэлектротранс» украсили новогодней фотозоной станцию метро «Суконная Слобода».