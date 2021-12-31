 В Казани по пятому маршруту начали курсировать два новогодних тематических вагона
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В Казани по пятому маршруту начали курсировать два новогодних тематических вагона

Один из вагонов украшен гирляндами, шарами и мишурой, другой вагон стилизован под новогодний лес.

Город
31 декабря 2021  12:14
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани по пятому маршруту начали курсировать два новогодних тематических вагона, сообщает «Метроэлектротранс».

Один из вагонов украшен 14 световыми гирляндами, шарами и мишурой. Второй вагон стилизован под новогодний лес. Стенки трамвая украшают гирлянды в виде звезд и снежинок, на потолке приделаны композиции из веток и лепестоков. Весь салон усеян новогодними пожеланиями.

Ранее сообщалось, что сотрудники Дирекции сбора доходов и движения МУП «Метроэлектротранс» украсили новогодней фотозоной станцию метро «Суконная Слобода».

 

 

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