В Казани почтили память Мусы Джалиля огненной инсталляцией

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Город
22 июня 2025  11:51

Накануне Дня памяти и скорби в казанском Парке Победы создали масштабную огненную картину из 40 тысяч свечей, изобразившую портрет героя-поэта Мусы Джалиля. Акция объединила сотни горожан, представителей власти и общественных организаций.

Мероприятие стало частью всероссийской акции, проходящей в 220 городах страны и за рубежом. В Москве центральной композицией стал образ «Родины-матери», а в Казани выбрали символ несгибаемого мужества — поэта-фронтовика, создавшего бессмертные «Моабитские тетради» в фашистском плену.

«Каждый второй ушедший на фронт татарстанец не вернулся домой, — отметила депутат Ольга Воронова. — Эти огни — наша память о поколении, подарившем нам мирное небо».

В ночь на 22 июня акция продолжилась традиционным шествием «Свеча памяти» от Парка Горького к Парку Победы.

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