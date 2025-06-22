В Казани почтили память Мусы Джалиля огненной инсталляцией

Накануне Дня памяти и скорби в казанском Парке Победы создали масштабную огненную картину из 40 тысяч свечей, изобразившую портрет героя-поэта Мусы Джалиля. Акция объединила сотни горожан, представителей власти и общественных организаций.

Мероприятие стало частью всероссийской акции, проходящей в 220 городах страны и за рубежом. В Москве центральной композицией стал образ «Родины-матери», а в Казани выбрали символ несгибаемого мужества — поэта-фронтовика, создавшего бессмертные «Моабитские тетради» в фашистском плену.

«Каждый второй ушедший на фронт татарстанец не вернулся домой, — отметила депутат Ольга Воронова. — Эти огни — наша память о поколении, подарившем нам мирное небо».

В ночь на 22 июня акция продолжилась традиционным шествием «Свеча памяти» от Парка Горького к Парку Победы.