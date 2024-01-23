В Казани почтили память Владимира Ленина

В этот день в Казани, в Доме-музее В.И.Ленина, состоялась церемония возложения цветов к памятнику вождя пролетариата, расположенному в фойе музея. В торжественном мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, координатор фракции КПРФ в Государственном Совете РТ Фадбир Сафин, ветераны труда, молодежь, представители музейного сообщества.

Как подчеркнул в своем выступлении господин Сян Бо, Ленин создал первое в мире социалистическое государство и открыл новую эру в истории человечества. Его идеи и сегодня актуальны для всего мира. Очень важно творчески развивать и продвигать идеи марксизма-ленинизма, считает генконсул КНР в Казани.

На церемонии гостям представили программу «Не умер он... Живут его дела», где были показаны документальные фильмы о Ленине, провели экскурсию по музейным залам.

Как рассказала заведующая Домом-музеем В.И.Ленина Татьяна Басова, тематические мероприятия и бесплатные экскурсии «Знакомьтесь, Ульяновы», приуроченные к 100-летию со дня смерти Ленина, будут проводиться в музее с 23 по 27 января. Также в эти дни состоятся интерактивные занятия «Читаем вслух», где каждый желающий сможет прочитать стихи о Владимире Ильиче. 27 января тематическую неделю завершит круглый стол «После Ленина. Руководители Советского государства». В научной дискуссии примут участие историки, ученые, преподаватели высших учебных заведений.