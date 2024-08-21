В Казани под колесами электрички погиб 77-летний пенсионер

Сегодня утром в районе железнодорожной станции Тихорецкая 77-летний мужчина погиб, попав под колеса электрички.

Фото: © Центральное МСУТ СК России

По предварительным данным Центрального МСУТ СКР, пенсионер переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист пригородного поезда, следовавшего по маршруту Аэропорт-Казань, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), чтобы установить все обстоятельства произошедшего.