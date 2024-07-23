В Казани под мостом Миллениум пройдет акция по приему вторсырья

В это воскресенье, 28 июля, под мостом Миллениум пройдет акция по приему вторсырья, организованная проектом «ЭкоЛогично». Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00.

Волонтеры проекта примут на переработку пластик, металл, технику, фольгу, макулатуру и другие виды вторсырья.

В рамках акции также будет организован фримаркет, где все желающие смогут обменяться книгами, канцелярскими товарами, посудой, вазами и другими предметами. Важно отметить, что не будут приниматься одежда и обувь в хорошем состоянии, ветошь, фильтры для воды, пластиковые игрушки, органика, видео- и аудиокассеты, батарейки, лампы, градусники и лекарства.

Организаторы напоминают, что мобильный пункт приема вторсырья будет работать каждое последнее воскресенье месяца до конца 2024 года.