В Казани под мостом Миллениум пройдет акция по приему вторсырья

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Город
23 июля 2024  11:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В это воскресенье, 28 июля, под мостом Миллениум пройдет акция по приему вторсырья, организованная проектом «ЭкоЛогично». Мероприятие будет проходить с 10:00 до 12:00.

Волонтеры проекта примут на переработку пластик, металл, технику, фольгу, макулатуру и другие виды вторсырья.

В рамках акции также будет организован фримаркет, где все желающие смогут обменяться книгами, канцелярскими товарами, посудой, вазами и другими предметами. Важно отметить, что не будут приниматься одежда и обувь в хорошем состоянии, ветошь, фильтры для воды, пластиковые игрушки, органика, видео- и аудиокассеты, батарейки, лампы, градусники и лекарства.

Организаторы напоминают, что мобильный пункт приема вторсырья будет работать каждое последнее воскресенье месяца до конца 2024 года.

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В Казани под мостом Миллениум пройдет акция по приему вторсырья
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