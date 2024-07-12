В Казани под открытым небом покажут культовую комедию «Афоня»

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Город
12 июля 2024  13:40
Автор:
Эндже Гарафиева

В парке у Дворца культуры имени Саид-Галиева завтра, 13 июля, состоится кинопоказ под открытым небом, который подарит зрителям возможность снова увидеть на большом экране культовую советскую комедию «Афоня».

Фильм, вышедший в прокат в 1975 году, рассказывает историю сантехника Афанасия Борщова, которого все зовут просто Афоней. Он ведет легкомысленную жизнь, но встреча с милой и самоотверженной девушкой Катей заставляет его переосмыслить свои ценности. Режиссер фильма – Георгий Данелия. Кинопоказ начнется в 20:30.

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В Казани под открытым небом покажут культовую комедию «Афоня»