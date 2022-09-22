В Казани под суд пошли владельцы эротических салонов

В Казани местные жители открыли массажные салоны и приглашали девушек на работу, где они должны были предоставлять услуги эротического массажа. Сейчас дело об этом рассматривает Вахитовский районный суд города. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Помимо этого, на скамье подсудимых оказались еще десять казанцев, которые работали администраторами в салонах. Потерпевшими оказались 15 массажисток. Однако защита подсудимых подчеркивает, что никто не заставлял их работать в салоне.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ появился новый способ заманивать девушек работать в вебкам-студии. Листовки с приглашениями раздают промоутеры на улицах города. Студентка КФУ Алиса (имя изменено) рассказала нашему изданию, что ей вручили приглашение в конверте на улице Баумана. В нем она обнаружила листовку, на которой подробно описываются условия работы. Молодым студенткам предлагают заработок от 60 тыс. рублей, свободный график и премии. Также кандидатке в вебкам нужно быть коммуникабельной, знать английский язык и иметь приятную внешность.