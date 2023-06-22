 В Казани подростков бесплатно научат запускать собственное медиа и зарабатывать на нем
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В Казани подростков бесплатно научат запускать собственное медиа и зарабатывать на нем

Интенсив состоится 26 июня в 17:00 в резиденции креативных индустрий «Штаб».

Город
22 июня 2023  14:25
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Казани подростков бесплатно научат запускать собственное медиа и зарабатывать на нем. Об этом сообщают в пресс-службе движения детей и молодежи «Движение первых».

Интенсив состоится 26 июня в 17:00 в резиденции креативных индустрий «Штаб». 

Подростки смогут  поговорить с казанскими и республиканскими экспертами о медиаграмотности, работе с текстами и потребностях современного пользователя. А также подискутировать о том, зачем и, главное, как запустить медиа с нуля, какие навыки и ресурсы для этого нужны.

Марина Кузнецова, руководитель детской студии медиатехнологий «Квартал» лицея №177, победившей в конкурсе «Медиапритяжение» и Асфира Моркунас, советник директора лицея №177 по воспитательной работе и взаимодействия с детскими общественными объединениями расскажут лекцию «Как мы сделали лучший медиацентр».

«Студенческое медиа: кто, как и зачем его делает» – Ева Батюкова, главный редактор лайфстайл-медиа «студия ай»;

«Куда поступать, если хочешь в медиа, и чему вообще учат в вузе» – Арсений Соколов, заместитель генерального директора АО «Татмедиа» по социальным медиа, преподаватель КФУ;

«Как работает монетизация в медиа» – Данил Губайдуллин, главный редактор интернет-журнала Enter.

Медиавечер завершится интерактивной дискуссией «Даешь больше СМИ и медиа! Нужны ли аудитории новые ресурсы?». Состоится открытый диалог с аудиторией. Участники смогут услышать взгляды как новых, так и уже давно созданных и переупакующихся в данных момент в другой формат СМИ.

Ранее «КВ» сообщали, что автобус «Движения Первых» отправляется с ознакомительным туром по лагерям Татарстана.

 

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