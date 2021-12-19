 В Казани погиб мужчина, упав в резервуар с жидким битумом
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В Казани погиб мужчина, упав в резервуар с жидким битумом

Пострадавший скончался после многочисленных попыток реанимации.

Истории
19 декабря 2021  20:23
Автор:
Роза Габитова

В Казани погиб мужчина, после того как провалился в подземный резервуар с жидким битумом (смолоподобные вещество) глубиной пять метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о том, что на улице Клары Цеткин мужчина упал в люк и просит помощь, поступило в 4 часа вечера. После чего на место происшествия выехали пожарные и при помощи веревки и лестницы-палки подняли упавшего на поверхность.

Мужчину осмотрели медработники и оказали ему первую помощь. Однако пострадавшего так и не удалось спасти, после нескольких попыток реанимации он скончался.

Ранее «КВ» сообщали, что в Зеленодольске под мостом микрорайона Мирный разрушилась часть бетонного укрепления.

 

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